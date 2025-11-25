У новій редакції мирного плану США немає обмеження чисельності ЗСУ, - джерело

У відредагованому проєкті мирного плану США були прибрані слова про "обмеження" чисельності української армії на рівні 600 тисяч особового складу. Натомість там йдеться про те, що чисельність української армії "залишатиметься" на певному рівні.

"Слова про "обмежується на рівні 600 тисяч" були в принципі прибрані. Замість них є слово "залишається" і далі речення у зміненій редакції. І слово "залишається" не має нічого спільного зі словом "обмежується", - пояснив співрозмовник.

За його словами, змінене формулювання кардинально відрізняється від попереднього та не передбачає обмеження армії.

Мирний план Трампа щодо України

Минулого тижня провідні західні медіа оприлюднили проєкт американського мирного плану, що містив 28 пунктів.

За неофіційною інформацією, один із пунктів стосувався встановлення ліміту чисельності Збройних сил України на рівні 600 тисяч військових. У документі також були інші положення, які розцінювалися як поступки Росії.

Українська сторона направила делегацію до Женеви на переговори з представниками США, щоб переглянути найбільш суперечливі положення документа.

Після консультацій радник керівника Офісу президента Олександр Бевз повідомив, що частину пунктів із проєкту вилучили, а деякі - скоригували.

Крім того, джерело РБК-Україна зазначило, що після женевських переговорів із плану мають зникнути вимоги щодо жорсткого обмеження чисельності українських військових.

Також секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що президент Володимир Зеленський може поїхати до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану вже "в найближчу вільну дату в листопаді".