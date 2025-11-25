В новой редакции мирного плана США нет ограничения численности ВСУ, - источник

В отредактированном проекте мирного плана США были убраны слова об "ограничении" численности украинской армии на уровне 600 тысяч личного состава. Вместо этого там говорится о том, что численность украинской армии "будет оставаться" на определенном уровне.

"Слова об "ограничивается на уровне 600 тысяч" были в принципе убраны. Вместо них есть слово "остается" и далее предложение в измененной редакции. И слово "остается" не имеет ничего общего со словом "ограничивается", - пояснил собеседник.

По его словам, измененная формулировка кардинально отличается от предыдущей и не предусматривает ограничения армии.

Мирный план Трампа по Украине

На прошлой неделе ведущие западные медиа обнародовали проект американского мирного плана, содержащий 28 пунктов.

По неофициальной информации, один из пунктов касался установления лимита численности Вооруженных сил Украины на уровне 600 тысяч военных. В документе также были другие положения, которые расценивались как уступки России.

Украинская сторона направила делегацию в Женеву на переговоры с представителями США, чтобы пересмотреть наиболее противоречивые положения документа.

После консультаций советник руководителя Офиса президента Александр Бевз сообщил, что часть пунктов из проекта изъяли, а некоторые - скорректировали.

Кроме того, источник РБК-Украина отметил, что после женевских переговоров из плана должны исчезнуть требования по жесткому ограничению численности украинских военных.

Также секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что президент Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом по мирному плану уже "в ближайшую свободную дату в ноябре".