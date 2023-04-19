США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
США сьогодні, 19 квітня, оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів. Зброю спрямують на допомогу Україні.
За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги Україні від США увійшли:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- системи протитанкової зброї AT-4;
- протитанкові міни;
- боєприпаси для розчищення перешкод;
- понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- чотири машини матеріально-технічної підтримки;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- обладнання для забезпечення безпеки портів;
- запасні частини та інше польове обладнання.
У відомстві нагадали, що це вже 36 подібне скорочення озброєнь для допомоги Україні.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголошують у Пентагоні.
Варто зауважити, що новий пакет допомоги Україні у Білому домі анонсували сьогодні. За словами прессекретаря відомства, до нього мали увійти боєприпаси для HIMARS та артилерії.
Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Україні США анонсували 4 квітня. До нього увійшло озброєння вартістю близько 2,6 млрд доларів.
Також ми писали, що, за даними ЗМІ, Україна на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" проситиме про термінове постачання ракет для систем ППО, оскільки зараз спостерігається гостра нестача.
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