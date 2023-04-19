Україна отримала ППО Patriot від трьох країн, - Міноборони

Україна отримала системи протиповітряної оборони Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка .

Він зазначив, що системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та дронів.

Павлюк подякував союзникам України за суттєве підсилення нашої ППО.

Нагадаємо, вчора уряд Німеччина офіційно повідомила про доставку в Україну системи ППО Patriot разом із ракетами.

Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття систем Patriot до України.

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