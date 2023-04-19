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ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 12 ББМ та 23 БПЛА

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Україна, Середа 19 квітня 2023 08:21
ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 12 ББМ та 23 БПЛА Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 19 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 19 квітня, українські військові ліквідували за добу 620 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 183 750 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 автомобільної техніки, 12 ББМ та 23 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 183750 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3665 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7110 (+12) од,
  • артилерійських систем - 2819 (+9) од,
  • РСЗВ - 538 (+0) од,
  • засоби ППО - 285 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2376 (+23),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5692 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 330 (+0)

Як повідомлялось, українські військові минулої доби збили дві ворожі розвідувальні БПЛА ("Орлан-10" і "Суперкам"), а також 8 ударних безпілотників, серед яких 7 – типу "Шахед-136" та 1 "Ланцет".

Крім того, російські війська риють окопи та будують оборонні споруди на Запорізькому та Херсонському напрямках, де ЗСУ готують можливий контрнаступ.

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