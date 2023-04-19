РФ відчуває труднощі з виробництвом нової зброї, але має великі запаси старої, - CSIS

Росія через вплив західних санкцій відчуває труднощі з виробництвом нової зброї. Проте РФ має в запасі достатньо старого озброєння для ведення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За попередніми оцінками аналітиків, Росія на війні втратила щонайменше 10 тисяч одиниць військової техніки. Мова йде про танки, вантажівки, артилерію, безпілотники та інше. Ймовірно, Москві не вдасться швидко відновити арсенал через санкції, принаймні в найближчій перспективі.

Санкції діють

У звіті зазначається, що Росія втратила вже понад 3500 танків, тому розконсервовує старі Т-55. За оцінками, російський завод "Уралвагонзавод" може виготовити за місяць 20 танків, тоді як армія РФ втрачає за цей період майже 150 одиниць.

Крім того, CSIS зазначає, що Росія відчуває брак сучасних обладнань. Зокрема, для оптичних систем, які імпортували з Франції. Тепер РФ не може придбати сучасні приціли через санкції. Встановлюючи старіші, російські танки втрачають до 2 км у радіусі дії.

Також Росії стали недоступні кулькові підшипники, потрібні для виробництва транспортних засобів. Їх постачали з Європи та Північної Америки. Тепер росіяни змушені використовувати підшипники з Китаю та Малайзії, які значно поступаються якістю.

Аналітики додають, що Москва може мати проблеми з виробництвом безпілотників, ракет та засобів радіоелектронної боротьби через брак мікрочіпів.

Багато старої зброї

Дослідники також зазначають, що Україні та партнерам не варто очікувати, що труднощі Росії у виробництві зброї швидко зупинять бойові дії. РФ все ще зберігає чисельну перевагу, оскільки має великі запаси старого озброєння.