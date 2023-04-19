Зеленський побував на кордоні з Білоруссю (відео)

У середу, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Волинську область та відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони України, Польщі та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Так, він ознайомився з облаштуванням державного рубежу на цього напрямку.

Президент також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Йому також показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів.

Як доповіли прикордонники Зеленському, з метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та вручив їм нагороди.

"Маю честь бути сьогодні тут, привітати вас, подякувати за захист державного кордону. Хочеться говорити про кордон, перебуваючи саме тут, на Волині, біля кордону України з Білоруссю та Польщею. Ви героїчні та міцні люди. Хочу вам подякувати за захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут", - сказав Зеленський.

Крім того, під час візиту до прикордонної області Володимир Зеленський провів нараду.

"Багато важливих питань: облаштування й охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд", - розповів президент

Також він ознайомився з обстановкою в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Волинь" і готовністю військових підрозділів до виконання завдань, а також з заходами щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.