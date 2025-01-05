Новий наступ? ЗСУ атакували РФ в Курській області: що відомо

Близько 11:00 в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) повідомили про атаки Сил оборони позицій окупантів на кількох напрямках у Курській області.

"У Курській області великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них", - написав голова ЦПД Андрій Коваленко.

Дії Сил оборони на цьому напрямку не став приховувати і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", - зазначив він.

Свою чергою, російські воєнкори заявили, що нібито українські війська ведуть наступ від міста Суджа в бік села Велике Солдатське та на північний схід від Суджі в районі села Руське Порічне і хутора Бердин.

Зазначимо, що Велике Солдатське знаходиться за 20 км на північному сході від зайнятої українськими військами Суджі і за 80 км у напрямку Курська.

Російські Telegram-канали пишуть, що нібито "українці зібрали в атаку шість бригад і наступають бронетанковими групами" у напрямку села Велике Солдатське та сусіднього з ним хутора Бердін уздовж траси 38К-004, а також атакували російські позиції у селі Пушкарне (Курська область).

Сили оборони наступають на декількох напрямках у Курській області (deepstatemap.live)

Пізніше росЗМІ заявили нібито про захоплення Бердина, а головною ціллю Сил оборони назвали нібито "захоплення" АЕС у Курчатові і це попри те, що наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна могла б захопити Курську АЕС, але не захотіла цього робити.

Втім, офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про те, що наразі відбувається на Курському напрямку, немає. У Росії також поки ситуацію не коментували, але відомо, що до Курська прибув заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров.

Важливість Курської операції

Влітку президент Володимир Зеленський заявляв, що завдяки операції в Курській області Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області, зокрема Сили оборони змогли створити буферну зону на території Росії.

Також раніше в своїх заявах президент допускав використання Курської операції для дипломатичних кроків. Днями Зеленський сказав, що Курська операція є сильним козирем для України і особливо це стосується країн Глобального Півдня.