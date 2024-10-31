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Зеленський допустив використання Курської операції для дипломатичних кроків

Четвер 31 жовтня 2024 18:05
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Зеленський допустив використання Курської операції для дипломатичних кроків Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація перекинула на Курський напрямок близько 45 тисяч військових. РФ хоче витіснит звідти українські війська.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

"Їм не вистачає там військ, вони тягнуть туди ще й північнокорейських військових... Нам не потрібна їхня територія, ми не збираємось там жити, захоплювати їх території", - розповів президент.

Зеленський зауважив, що Україну не цікавлять російські території, а цікавить повернення власних.

"Якщо при закінченні війни, при дипломатичних кроках, або сьогоднішніх військових тактичних кроках на полі бою ця операція матиме впливовий ефект, ми будемо користуватися цим", - підкреслив він.

Курська операція ЗСУ

ЗСУ почали операцію в Курській області у серпні, просунулися на десятки кілометрів та взяли близько 100 населених пунктів, створивши буферну зону. Президент Зеленський назвав це превентивним ударом через плани РФ прорвати кордон у Сумській області.

Операція також має мету поповнення обмінного фонду для майбутніх обмінів. Зеленський додав, що Україна триматиме позиції в Курській області, доки Путін не погодиться на переговори.

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