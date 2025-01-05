Около 11:00 в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) сообщили об атаках Сил обороны позиций оккупантов на нескольких направлениях в Курской области.

"В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них", - написал глава ЦПД Андрей Коваленко.

Действия Сил обороны на этом направлении не стал скрывать и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Курская область, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает", - отметил он.

В свою очередь, российские военкоры заявили, что якобы украинские войска ведут наступление от города Суджа в сторону села Большое Солдатское и на северо-восток от Суджи в районе села Русское Поречное и хутора Бердин.

Отметим, что Большое Солдатское находится в 20 км к северо-востоку от занятой украинскими войсками Суджи и в 80 км в направлении Курска.

Кроме того, российские Telegram-каналы пишут, что якобы "украинцы собрали в атаку шесть бригад и наступают бронетанковыми группами" в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное (Курская область).

Силы обороны наступают на нескольких направлениях в Курской области (deepstatemap.live)

Позже росСМИ заявили якобы о захвате Бердина, а главной целью Сил обороны назвали якобы "захват" АЭС в Курчатове и это несмотря на то, что в конце октября президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но не захотела этого делать.

Впрочем, официальной информации от Генштаба ВСУ о том, что сейчас происходит на Курском направлении, нет. В России также пока ситуацию не комментировали, но известно, что в Курск прибыл заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Важность Курской операции

Летом президент Владимир Зеленский заявлял, что благодаря операции в Курской области Украина отвела угрозу оккупации части Харьковской, Сумской и Черниговской области, в частности Силы обороны смогли создать буферную зону на территории России.

Также ранее в своих заявлениях президент допускал использование Курской операции для дипломатических шагов. На днях Зеленский сказал, что Курская операция является сильным козырем для Украины и особенно это касается стран Глобального Юга.