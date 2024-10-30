Зеленський: ми могли б захопити Курську АЕС, але ніколи не хотіли цього

Україна могла б захопити Курську атомну електростанцію у місті Курчатов. Але не захотіла цього робити.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю ЗМІ країн Північної Європи.

"Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили, ми могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього", - заявив президент.

Глава держави наголосив, що Україна ніколи не хотіла захоплювати АЕС у Курській області, оскільки це б означало стати схожими на росіян.

"Ми не окупуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили з Запорізькою АЕС", - додав Зеленський.