Зеленський: Курська операція - сильний козир, особливо з країнами Глобального Півдня
Курська операція є сильним козирем для України. Особливо це стосується країн Глобального Півдня.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю в ефірі телемарафону.
За словами Зеленського, просування російських окупантів на фронті "дає можливість говорити" тим країнам, які не є союзниками України. При цьому завдання України - розбити їхні аргументи про заморожений конфлікт.
"Курськ дуже сильний козир у всіх переговорах. Особливо з країнами Глобального Півдня. Я ніколи не думав, що на них це матиме такий вплив. А на них це справило великий вплив", - уточнив президент.
Він зазначив, що для країн Глобального Півдня Росія була "непереможною", але тепер українські захисники понад чотири місяці контролюють частину російської території. А росіяни збільшують контингент і нічого не можуть зробити.
Курська операція
Нагадаємо, ще влітку українським захисникам вдалося прорвати кордон і зайти на територію Курської області. Відтоді вони продовжують тримати під контролем ворожі території.
Для того, щоб витіснити українських воїнів, росіяни навіть залучили до боїв солдатів КНДР, які зазнають величезних втрат.
При цьому нещодавно стало відомо, що бійці Сил спецоперацій ЗСУ змогли взяти під контроль село в Курській області.
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