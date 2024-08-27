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Сирський про Курську область: контролюємо 100 населених пунктів, в полоні майже 600 військових РФ

Вівторок 27 серпня 2024 13:36
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Сирський про Курську область: контролюємо 100 населених пунктів, в полоні майже 600 військових РФ Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони продовжують просування в рамках Курської операції. Під контролем українських бійців 100 населених пунктів російського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Ми продовжуємо просуватися вперед. На сьогодні взято під контроль 1294 квадратних кілометри, 100 населених пунктів", - розповів він.

Також головнокомандувач ЗСУ додав, що у полон, в рамках операції, були взяті 594 військовослужбовці Російської Федерації.

Курська операція

Вже кілька тижнів в Курській області тривають бої. Сили оборони прорвали кордон ворога та взяли під контроль десятки населених пунктів. Сотні російських військових потрапили до полону.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, присутність Сил оборони на території російського регіону є способом компенсувати дефіцит далекобійності. Також, за його словами, дії ЗСУ в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції.

Зокрема українські бійці знищили на території регіону три мости, внаслідок чого частина російських військових практично опинилась в котлі.

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