Росія втратила до батальйону солдатів КНДР за два дні в Курській області, - Зеленський

Росія втратила до батальйону північнокорейських солдатів. Ці цифри охоплюють лише втрати в Курській області за останні два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що він вислухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації в Курській області.

"Зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі одного села Махновка російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів та російських десантників. І це відчутно", - наголосив президент.

Він також відзначив українських військових, що знищують окупантів.

"Загалом я хочу відзначити за професійні та результативні дії наших воїнів Сил спеціальних операцій та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади", - підкреслив глава України.