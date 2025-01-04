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Росія втратила до батальйону солдатів КНДР за два дні в Курській області, - Зеленський

Україна, Субота 04 січня 2025 20:12
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Росія втратила до батальйону солдатів КНДР за два дні в Курській області, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Росія втратила до батальйону північнокорейських солдатів. Ці цифри охоплюють лише втрати в Курській області за останні два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що він вислухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації в Курській області.

"Зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі одного села Махновка російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів та російських десантників. І це відчутно", - наголосив президент.

Росія втратила до батальйону солдатів КНДР за два дні в Курській області, - Зеленський

Він також відзначив українських військових, що знищують окупантів.

"Загалом я хочу відзначити за професійні та результативні дії наших воїнів Сил спеціальних операцій та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади", - підкреслив глава України.

КНДР допомагає РФ у війні

Нагадаємо, що восени 2024 року Пхеньян надав Москві допомогу у живій силі. За даними розвідки, КНДР відправила до Росії не менше 10 тисяч військових, які вже беруть участь у боях у Курській області.

Як зазначи в ГУР Міноборони, підрозділи КНДР та РФ зазнають втрат у боях проти українських військ.

Більше про участь бійців КНДР у війні та який це дає ефект на фронті - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що вчора, 3 січня, Сили спецоперацій розшифрували нову частину нотатника ліквідованого військового КНДР.

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