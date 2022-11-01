Новий масований удар по Україні та припинення мобілізації в РФ: новини за 31 жовтня

Окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого є постраждалі та руйнування інфраструктури. Тим часом Міноборони РФ заявило про закінчення мобілізації у Росії.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 31 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни завдали нового масованого удару по Україні

Вранці 31 жовтня Російська Федерація вдалася до масованого удару по території України. У низці областей пролунали вибухи, були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Загалом окупанти випустили по Україні 55 ракет, 45 з яких вдалося збити українським силам протиповітряної оборони. За попередніми даними, 13 людей отримали поранення.

Без офіційного указу. Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено

Призов у рамках часткової мобілізації в Російській Федерації завершено.

"Так, звичайно, це було зроблено моїм указом, тому що за іншим за законом неможливо. Але було зроблено на пропозицію Міністерства оборони РФ, це звичайно. А зараз Міноборони запропонувало мобілізаційні заходи завершити", - заявив президент РФ Володимир Путін.

Путін має не менше трьох двійників, - Буданов

Російський президент Володимир Путін має не менше трьох двійників. Усім їм для більшої подібності робили пластичні операції, розповів начальник ГУР Кирило Буданов.

За його словами, раніше вже виявляли двійників Путіна, які заміняли його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

У Молдові впала російська ракета, яку збила українська ППО

На півночі Молдови впала російська ракета, яку збила українська система протиповітряної оборони.

"Сьогодні вранці у північному кінці міста Наславча у Республіці Молдова на кордоні з Україною впала ракета, збита українською протиповітряною системою", - заявили в МВС Молдови.

З українських портів вийшли 12 суден, незважаючи на відмову Росії від зернової угоди

ООН та Туреччина погодили рух судів гуманітарним коридором на 31 жовтня. З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден.

За даними Мінінфраструктури, на борту зерновозів знаходиться 355 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Туман та нічні заморозки: якою буде погода в Україні 1 листопада

В Україні 1 листопада опадів не очікується. Однак у західних областях вранці та вночі можливий туман.

За даними синоптиків, у всіх регіонах сухо, але з мінливою хмарністю. Дощів не прогнозується. Мешканців західних областей попереджають про туман. Вітер північно-західний (у західних областях - південний), 3-8 м/с.