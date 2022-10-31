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РФ застосує іранські ракети з дальністю 700 км вже наступного місяця, - ГУР

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Понеділок 31 жовтня 2022 16:06
РФ застосує іранські ракети з дальністю 700 км вже наступного місяця, - ГУР Фото: Іранські ракети Zolfaghar (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів вже наступного місяця. Ці ракети на відміну від виготовлених в РФ, мають більшу точність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Андрія Юсова, речника Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час телемарафону.

Юсов, спираючись на слова Кирила Буданова, очільника ГУР, заявив, що росіяни з ракетним озброєнням власного виробництва стикаються з проблемою кількості і будуть бити по тих самих цілях, тобто по цивільній енергетичній інфраструктурі.

"Це, безумовно, фактор, на який треба зважати. І Україна готується до відбиття цієї загрози", - прокоментував речник ГУР МО.

Він додав, що балістичні ракети і все інше, що може надати Іран, Путін буде намагатися отримати.

"Так само ми мали інформацію про Північну Корею... І по режиму Лукашенка в Білорусі. Є факти і підтверджена інформація про передачу танків, збройної техніки, боєзапасів для артилерії. Не лише це, часто використовуються і цивільні товари, цивільна техніка країн, які, наприклад, запровадили санкції проти Росії.

Юсов зазначив, що історія з розбиранням пральних машин, щоб використати мікросхеми для озброєння - це не жарт, а правда. Адже РФ має відставання у цих питаннях.

Раніше Кирило Буданов заявив, що Кремль прагне використати зиму проти України.

Крім того, повідомлялося, що очільник ГУР МО спрогнозував, коли відбудеться наступ на Крим.

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