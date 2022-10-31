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З українських портів вийшли 12 суден, попри відмову Росії від зернової угоди

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Україна, Понеділок 31 жовтня 2022 10:20
З українських портів вийшли 12 суден, попри відмову Росії від зернової угоди Фото: Судна з зерном вийшли з портів Одеси (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден з 355 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Як зазначається в повідомлення, представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "Зернової ініціативи".

"Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників РФ було поінформовано", - повідомили в прес-службі.

Крім того, дозволений прохід до українських портів під завантаження 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росії.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

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