З українських портів вийшли 12 суден, попри відмову Росії від зернової угоди

ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден з 355 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури .

Як зазначається в повідомлення, представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "Зернової ініціативи".

"Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників РФ було поінформовано", - повідомили в прес-службі.

Крім того, дозволений прохід до українських портів під завантаження 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росії.