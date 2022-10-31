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Без офіційного указу. Путін заявив, що мобілізація в Росії завершена

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Понеділок 31 жовтня 2022 22:24
Без офіційного указу. Путін заявив, що мобілізація в Росії завершена Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Призов у рамках часткової мобілізації в Російській Федерації завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, яку приводять російські ЗМІ.

"Так звичайно, це було зроблено моїм указом, тому що по іншому по закону неможливо. Але було зроблено за пропозицією Міністерства оборони РФ, це звичайно. А зараз Міноборони запропонувало мобілізаційні заходи завершити", - заявив Путін.

Окремо російський диктатор заявив, що він планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації в РФ.

"Але вона завершена, крапка поставлена", - додав Путін.

Нагадаємо, президенту РФ Володимиру Путіну доповіли, що заходи щодо часткової мобілізації закінчено та в армію набрали 300 тисяч військових. В Україну вже відправили 82 тисячі росіян.

Також раніше Путін спробував виправдати мобілізацію в РФ і назвав терміни її завершення.

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.

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