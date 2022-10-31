Без офіційного указу. Путін заявив, що мобілізація в Росії завершена

Призов у рамках часткової мобілізації в Російській Федерації завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, яку приводять російські ЗМІ.

"Так звичайно, це було зроблено моїм указом, тому що по іншому по закону неможливо. Але було зроблено за пропозицією Міністерства оборони РФ, це звичайно. А зараз Міноборони запропонувало мобілізаційні заходи завершити", - заявив Путін. Окремо російський диктатор заявив, що він планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації в РФ. "Але вона завершена, крапка поставлена", - додав Путін.