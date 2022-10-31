ЗСУ знищили 620 окупантів та 14 танків: нові втрати РФ
Фото: ЗСУ знищили 620 окупантів та 14 танків (Getty Images)
За минулу добу українські захисники ліквідували ще 620 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 71 820 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 31 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 71 820 (+620) осіб,
- танків - 2686 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 5485 (+32) од,
- артилерійських систем - 1728 (+4) од,
- РСЗВ - 383 (+0) од,
- засоби ППО - 197 (+0) од,
- літаків - 275 (+1) од,
- гелікоптерів - 253 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1413 (+1),
- крилаті ракети - 352 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4128 (+8) од,
- спеціальна техніка - 154 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї чи з автоматами 1950-х років. Багато хто з них у непридатному для використання стані через погане зберігання.
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