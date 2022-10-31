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ЗСУ знищили 620 окупантів та 14 танків: нові втрати РФ

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Понеділок 31 жовтня 2022 09:47
ЗСУ знищили 620 окупантів та 14 танків: нові втрати РФ Фото: ЗСУ знищили 620 окупантів та 14 танків (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 620 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 71 820 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 31 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 71 820 (+620) осіб,
  • танків - 2686 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 5485 (+32) од,
  • артилерійських систем - 1728 (+4) од,
  • РСЗВ - 383 (+0) од,
  • засоби ППО - 197 (+0) од,
  • літаків - 275 (+1) од,
  • гелікоптерів - 253 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1413 (+1),
  • крилаті ракети - 352 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4128 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 154 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї чи з автоматами 1950-х років. Багато хто з них у непридатному для використання стані через погане зберігання.

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