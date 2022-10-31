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Туман та нічні заморозки: якою буде погода в Україні завтра

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Україна, Понеділок 31 жовтня 2022 14:49
Туман та нічні заморозки: якою буде погода в Україні завтра Фото: завтра в Україні без опадів, можливий туман (unsplash com)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні завтра, 1 листопада, опадів не очікується. Проте у західних областях вранці та вночі можливий туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, в усіх регіонах сухо, але з мінливою хмарністю. Дощів не прогнозується. Жителів західних областей попереджають про туман. Вітер північно-західний (в західних областях - південний), 3-8 м/с.

Вночі у деяких областях можливі заморозки до 2-3 градусів. Проте на заході та в Одеській області у нічний період +3 +8 градусів.

Вдень температура повітря в середньому +7 +12 градусів. У південно-західних регіонах до +13 +18 градусів, а на Прикарпатті до +20 градусів.

Погода в Києві

Завтра у столиці та Київській області сухо та хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Вночі у Києві температура опуститься до -2 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +10 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на зиму, заявивши, що вона може бути теплішою, ніж попередня.

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