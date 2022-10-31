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Повітряні сили знищили два російські "Алігатори" за три хвилини

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Україна, Понеділок 31 жовтня 2022 20:18
Повітряні сили знищили два російські "Алігатори" за три хвилини Фото: у Херсонській області ЗСУ збили два російські "Алігатори" за три хвилини (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

В понеділок, 31 жовтня, Повітряні Сили ЗСУ в Бериславському районі Херсонщини збили два ворожих гелікоптера Ка-52 "Алігатор" за три хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Повітряних Сил в Telegram.

"З 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито два російських ударних вертольоти Ка-52", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, що той же зенітний підрозділ неодноразово збивав ці гелікоптери. Попереднього "Алігатора" вони приземлили 26 жовтня.

А трохи раніше у тому самому Бериславському районі Херсонської області українські військові збили за один день три російських ударних вертольоти Ка-52.

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Херсонська область Воздушные силы Украины
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