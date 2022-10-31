На півдні окупанти обстріляли цивільні буксири, є загиблі та поранені

В понеділок, 31 жовтня, росіяни обстріляли два портових цивільних буксири на Очаківському напрямку. Дві людини загинули, одна поранена, а ще одна зникла безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на зведення від Об'єднаного командування "Південь".

У командуванні зазначають, що в момент удару буксири здійснювали транспортування баржі з зерном.

"Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного - не відома", - зазначається в зведенні.