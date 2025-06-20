Новий командувач Сухопутних військ і обмін полоненими України та РФ: новини за 19 червня

Президент України Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Тим часом Україна і Росія провели новий обмін полоненими.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 19 червня, - в матеріалі РБК-Україна .

Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ

Геннадій Шаповалов стане новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Відповідне призначення затвердив президент Володимир Зеленський.

"Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України", - йдеться в указі Зеленського.

Україна і РФ провели новий обмін полоненими: кого звільнили

Україна і Росія здійснили новий обмін полоненими в четвер, 19 червня.

"Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в полоні з 2022 року", - повідомив президент Володимир Зеленський.

Нетаньягу наказав армії Ізраїлю посилити удари по стратегічних цілях в Ірані

Ізраїль посилить інтенсивність ударів по території Ірану. Це відповідь на обстріли Тегераном ізраїльських міст, зазначив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Кац назвав обстріли з боку Ірану "військовими злочинами найважчого ґатунку".

Визнали викрадення? Росія пообіцяла повернути частину українських дітей

Росія готує для України список дітей, яких готова повернути. Його можуть передати вже на наступному раунді переговорів, заявила Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова.

Вона зазначила, що діти возз'єднаються зі своїми близькими в Україні до кінця червня.

США можуть втрутитися у війну з Іраном? Трамп пообіцяв рішення за 2 тижні

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо можливої прямої участі США у війні з Іраном протягом наступних двох тижнів, розповіла прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт.