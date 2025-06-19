Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №412/2025 .

"Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України", - ідеться в указі Зеленського.

Що відомо про Шаповалова

Геннадій Шаповалов - український військовий, народився 1978 року в Кіровоградській області. Він закінчив Інститут танкових військ у Харкові, пізніше навчався в Національному університеті оборони України та пройшов підготовку у Військовому коледжі армії США.

За роки служби пройшов шлях від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

У березні 2022 року йому було присвоєно звання бригадного генерала.

Навесні 2024 року Шаповалов очолив оперативне командування "Південь", а в лютому 2025 року його призначили представником України при місії НАТО з військової допомоги та навчання (NSATU) в Німеччині.