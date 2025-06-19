Росія готує для України список дітей, яких готова повернути. Його можуть передати вже на наступному раунді переговорів.

Про це заявила Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання " РИА Новости ", " Інтерфакс ".

Львова-Бєлова в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму оголосила, що Москва вже готує список українських дітей, яких вони готові повернути на батьківщину.

"Ми можемо сказати про п'ятьох осіб, які у нас вже з цього списку були в роботі, готових до повернення на територію України", - сказала Львова-Белова.

Ба більше, вона зазначила, що діти возз'єднаються зі своїми близькими в Україні до кінця червня.

"Затримка з возз'єднанням була пов'язана з навчанням - вони закінчують навчальний рік і після цього повертаються до близьких в Україні", - вигадала Уповноважена з прав дитини РФ.