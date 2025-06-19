Нетаньягу наказав армії Ізраїлю посилити удари по стратегічних цілях в Ірані

Ізраїль посилить інтенсивність ударів по території Ірану. Це відповідь на обстріли Тегераном ізраїльських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца в X (Twitter).

"Боягузливий іранський диктатор сидить у глибинах укріпленого бункера та стріляє прицільними вогнями по лікарнях та житлових будинках в Ізраїлі", - написав він.

Кац назвав обстріли з боку Ірану "воєнними злочинами найтяжчого ґатунку". Міністр оборони Ізраїлю пригрозив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї буде притягнутий до відповідальності.

"Прем'єр-міністр (Біньямін Нетаньягу, - ред.) і я доручили Армії оборони Ізраїлю посилити інтенсивність атак на стратегічні цілі в Ірані та урядові цілі в Тегерані, щоб усунути загрози Державі Ізраїль та підірвати режим аятол", - наголосив Кац.