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Україна та РФ провели новий обмін полоненими: кого звільнили (фото і відео)

Україна, Четвер 19 червня 2025 14:51
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Україна та РФ провели новий обмін полоненими: кого звільнили (фото і відео) Фото: Україна провела обмін полоненими з РФ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Росія здійснили новий обмін полоненими у четвер, 19 червня. Більшість захисників, яких вдалося повернути, були в полоні з 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року", - повідомив президент.

Додому повернулися захисники, які воювали у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Це представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил тероборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Фото: Україна повернула з російського полону військових (t.me/V_Zelenskiy_official)

Як уточнив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, з російського полону було звільнено групу важкохворих захисників. Воїни мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

"Кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням", - повідомив Коордштаб.

Більшість звільнених воїнів перебували в полоні понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені сьогодні військові - представники рядового та сержантського складу.

Фото: з полону звільнили поранених і важкохворих військових (t.me/Koord_shtab)

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що найстаршому звільненому - 63 роки.

Серед звільнених також є захисник, у якого сьогодні день народження. Йому виповнилося 45 років.

Глава МВС Ігор Клименко також заявив, що додому повернулися військовослужбовці сержантського і рядового складу - прикордонники та нацгвардійці, які тримали оборону на чотирьох напрямках. Більшість із них потрапили в полон ще у 2022-му. Один - у 2024 році. На них чекає реабілітація, лікування та відновлення.

Фото: з полону повернулися прикордонники та нацгвардійці (t.me/Klymenko_MVS)

Обміни полоненими

Нагадаємо, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія досягли домовленості про великий обмін полоненими. Сторони погодилися повернути поранених, тяжкохворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років.

Перші етапи обміну вже пройшли 9, 10, 12 та 14 червня. Під час останнього обміну звільнили військових, які були у полоні ще з 2022 року, це, зокрема, й оборонці Маріуполя.

Окремо також відбувся обмін тілами загиблих за схемою "6000 на 6000". Він тривав 11, 13 та 14 червня. В Україну вже повернули понад 3600 тіл загиблих.

Також зазначимо, що РФ поширювала чутки, що нібито в Україні майже не лишилось полонених росіян. Проте в ГУР це заперечили.

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Володимир Зеленський Обмін полоненими
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