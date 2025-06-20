Новый командующий Сухопутными войсками и обмен пленными Украины и РФ: новости за 19 июня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутных войск ВСУ. Тем временем Украина и Россия провели новый обмен пленными.

Более детально о том, что произошло в четверг, 19 июня, - в материале РБК-Украина .

Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками

Геннадий Шаповалов станет новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующее назначение утвердил президент Владимир Зеленский.

"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", - сказано в указе Зеленского.

Украина и РФ провели новый обмен пленными: кого освободили

Украина и Россия осуществили новый обмен пленными в четверг, 19 июня.

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Нетаньяху приказал армии Израиля усилить удары по стратегическим целям в Иране

Израиль усилит интенсивность ударов по территории Ирана. Это ответ на обстрелы Тегераном израильских городов, отметил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Кац назвал обстрелы со стороны Ирана "военными преступлениями тяжелейшего сорта".

Признали похищение? Россия пообещала вернуть часть украинских детей

Россия готовит для Украины список детей, которых готова вернуть. Его могут передать уже на следующем раунде переговоров, заявила Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова.

Она отметила, что дети воссоединятся со своими близкими в Украине до конца июня.

США могут вмешаться в войну с Ираном? Трамп пообещал решение за 2 недели

Президент США Дональд Трамп примет решение по возможному прямому участию США в войне с Ираном в течение следующих двух недель, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.