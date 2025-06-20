ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новый командующий Сухопутными войсками и обмен пленными Украины и РФ: новости за 19 июня

Пятница 20 июня 2025 06:30
UA EN RU
Новый командующий Сухопутными войсками и обмен пленными Украины и РФ: новости за 19 июня Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутных войск ВСУ. Тем временем Украина и Россия провели новый обмен пленными.

Более детально о том, что произошло в четверг, 19 июня, - в материале РБК-Украина.

Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками

Геннадий Шаповалов станет новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующее назначение утвердил президент Владимир Зеленский.

"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", - сказано в указе Зеленского.

Украина и РФ провели новый обмен пленными: кого освободили

Украина и Россия осуществили новый обмен пленными в четверг, 19 июня.

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Нетаньяху приказал армии Израиля усилить удары по стратегическим целям в Иране

Израиль усилит интенсивность ударов по территории Ирана. Это ответ на обстрелы Тегераном израильских городов, отметил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Кац назвал обстрелы со стороны Ирана "военными преступлениями тяжелейшего сорта".

Признали похищение? Россия пообещала вернуть часть украинских детей

Россия готовит для Украины список детей, которых готова вернуть. Его могут передать уже на следующем раунде переговоров, заявила Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова.

Она отметила, что дети воссоединятся со своими близкими в Украине до конца июня.

США могут вмешаться в войну с Ираном? Трамп пообещал решение за 2 недели

Президент США Дональд Трамп примет решение по возможному прямому участию США в войне с Ираном в течение следующих двух недель, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Израиль Иран Дональд Трамп Обмен пленными Война в Украине
Новости
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде