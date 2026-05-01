У нових дронах РФ знайшли свіжі західні деталі 2025 року, - Власюк

Росія посилює атаки на українські міста та продовжує знаходити доступ до західних технологій для виготовлення дронів.
Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі журналістам, повідомляє РБК-Україна.
Як зазначив, Власюк, протягом останніх днів Росія не знижує інтенсивності атак по українських містах. Під ударами ворога опинилися Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль та Харків.
Для ударів масово застосовуються "шахеди", а по Харкову додатково використовуються дрони типу V2U.
За його словами, в нових зразках безпілотників фіксуються свіжі компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню та Великої Британії.
Зокрема, вперше зафіксували новий елемент - блок активації Transit Brd. Також продовжують фіксувати деталі STMielectronics попри заклики до компанії контролювати свої продажі.
"Це означає, що Росія продовжує знаходити доступ до західних технологій, незважаючи на обмеження. Саме тому санкційний тиск має постійно посилюватися і закривати такі канали постачання", - зазначив Власюк.
Водночас є і результати. У нових зразках дронів практично відсутні компоненти з Нідерландів, що є прямим доказом ефективної системної роботи з партнерами.
За оцінками Власюка, цього року далекобійні санкції вже коштували Росії щонайменше 7 млрд доларів втрат.
Наразі фахівці працюють над формуванням переліку критичного обладнання для нафтопереробних заводів та нафтоперекачувальних станцій.
"Наш підхід простий - перекривати доступ до технологій, які використовуються у війні, і паралельно зменшувати ресурси, за рахунок яких ця війна ведеться", - додав він.
Нагадаємо, що зранку 1 травня Росія масово атакує Україну табунами ударних дронів.
Такі комбіновані та масовані обстріли із застосуванням сотень безпілотників та новітніх розробок ворога, зокрема реактивних дронів, стали частиною нової тактики агресора, спрямованої на виснаження української протиповітряної оборони та ураження об'єктів критичної інфраструктури.
Українська ППО під час цієї атаки збила більшість ворожих цілей, проте падіння уламків продовжує нести серйозну загрозу для цивільного населення.
Найбільшої шкоди та руйнувань зазнав Тернопіль, де після ворожих ударів виникли масштабні пожежі. Міська влада зафіксувала понад 50 БпЛА над містом та десятки вибухів, що призвело до пошкоджень міської інфраструктури, аварійних відключень електроенергії та постраждалих.
Крім того, уламками збитих безпілотників було пошкоджено дитячі садки, житлові будинки та об'єкти енергетики в інших областях України.