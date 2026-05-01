Росія атакувала Україну сотнями "Шахедів" та реактивних дронів, як спрацювала українська ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Як тривала атака

За інформацією військових, масована атака тривала 1 травня з 08:00 до 15:30. Ворог застосував 409 ударних БпЛА, серед яких були реактивні "Шахеди", "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів.

Росіяни запускали їх з різних напрямків, зокрема з Шаталово, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, ТОТ Донецька та Гвардійського у Криму. Близько 250 із них були "шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати роботи ППО

За попередніми даними, станом на 15:30 захисники збили або подавили 388 ворожих безпілотників. Ударні дрони нейтралізували на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.

Було зафіксовано 16 влучань на 6 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголосили у Повітряних силах.