В новых дронах РФ нашли свежие западные детали 2025 года, - Власюк

Детали вражеских атак

Как отметил, Власюк, в течение последних дней Россия не снижает интенсивности атак по украинским городам. Под ударами врага оказались Одесса, Днепр, Винница, Тернополь и Харьков.

Для ударов массово применяются "шахеды", а по Харькову дополнительно используются дроны типа V2U.

Иностранные детали в дронах

По его словам, в новых образцах беспилотников фиксируются свежие компоненты 2025 года производства Германии, Японии, Швейцарии, США, Тайваня и Великобритании.

В частности, впервые зафиксировали новый элемент - блок активации Transit Brd. Также продолжают фиксировать детали STMielectronics несмотря на призывы к компании контролировать свои продажи.

"Это означает, что Россия продолжает находить доступ к западным технологиям, несмотря на ограничения. Именно поэтому санкционное давление должно постоянно усиливаться и закрывать такие каналы поставок", - отметил Власюк.

В то же время есть и результаты. В новых образцах дронов практически отсутствуют компоненты из Нидерландов, что является прямым доказательством эффективной системной работы с партнерами.

Дальнобойные санкции

По оценкам Власюка, в этом году дальнобойные санкции уже стоили России не менее 7 млрд долларов потерь.

Сейчас специалисты работают над формированием перечня критического оборудования для нефтеперерабатывающих заводов и нефтеперекачивающих станций.

"Наш подход прост - перекрывать доступ к технологиям, которые используются в войне, и параллельно уменьшать ресурсы, за счет которых эта война ведется", - добавил он.