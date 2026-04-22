Власюк розкрив деталі 20-го пакета санкцій та анонсував проблеми "рупорам" Кремля

У ЄС погодили 20-й пакет санкцій проти Росії, який планують офіційно затвердити вже завтра. Нові обмеження будуть спрямовані на нафтовий експорт, російський ВПК та осіб, причетних до депортації українських дітей.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі журналістам, повідомляє РБК-Україна .

"Маємо чудову нагоду нарешті внести до списків тих олігархів та патріархів, які раніше уникали санкцій. Винятків бути не може", - підкреслив Власюк наголосивши, що поточних обмежень недостатньо для повної зупинки виробництва зброї в РФ.

Українська сторона наполягає на подальшому розширенні списків, включаючи олігархів та релігійних діячів, які раніше уникали відповідальності.

Також під санкції потраплять системні рупори пропаганди та особи, відповідальні за викрадення українських дітей .

"Агресор не повинен отримувати прибутки, які в повному обсязі спрямовуються на фінансування війни", - наголосив уповноважений.

Допомога ЄС та посилення тиску на РФ

Нагадаємо, сьогодні посли країн Євросоюзу на рівні постійних представників попередньо схвалили виділення Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро та узгодили параметри 20-го пакета санкцій. Очікується, що фінальне рішення буде офіційно затверджене вже у четвер, 23 квітня.

Раніше українська сторона активізувала зусилля щодо обмеження енергетичних прибутків агресора. Зокрема, посол України у США Ольга Стефанишина закликала адміністрацію Дональда Трампа повернути жорсткі санкції проти російської нафти, наголосивши, що це вигідно не лише Україні, а й Сполученим Штатам для стримування впливу РФ та Ірану.

Крім того, за даними аналітиків Bloomberg, російська економіка наразі перебуває у критичному стані. Попри ситуативні стрибки цін на енергоносії через воєнні дії на Близькому Сході, надприбутки від нафти більше не здатні врятувати РФ від рецесії через глибокі структурні проблеми та наслідки міжнародної ізоляції.