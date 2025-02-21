Трамп зробив нову серію різких заяв про Зеленського та війну в Україні: що сказав

Президент США Дональд Трамп знову виступив із критикою президента Володимира Зеленського. Зокрема заявив, що не вважає обов'язковою його присутність на переговорах і зустрічах про припинення російсько-української війни.

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У Зеленського немає "козирів" і йому необов'язково бути присутнім на зустрічах

Трамп каже, що у нього були "дуже хороші" дискусії з російським диктатором Володимиром Путіним, чого не було з Україною.

"У них немає жодних карт на руках, але вони ведуть жорстку гру. Ми не дозволимо цьому тривати", - заявив він.

При цьому президент США взагалі не вважає Володимира Зеленського настільки важливим, щоб бути присутнім на зустрічах.

"Я спостерігаю за ним уже багато років, і я спостерігаю, як він веде переговори без карт. У нього немає карт. І від цього нудить. Просто набридає. З мене досить... Він три роки ходив на зустрічі, але нічого не домігся. Тож, якщо чесно, я не думаю, що це дуже важливо - бути на зустрічах. З ним дуже важко укладати угоди", - додав Трамп.

Водночас незрозуміло, які зустрічі за три роки він мав на увазі.

Путін нібито хоче, але "йому не потрібно укладати угоду"

Наразі Трампа критикують за те, що він залишив Україну та Європу за бортом переговорів про припинення війни. Йдеться про зустріч із російською делегацією в Саудівській Аравії раніше цього тижня, після якої з'явилося побоювання, що Вашингтон може змусити Київ піти на поступки заради російсько-американської угоди.

Інші західні лідери вважають, що у Путіна немає бажання укладати мир, але Трамп дав зрозуміти, що вважає інакше.

"Він хоче укласти угоду. Хоча йому не потрібно укладати угоду. Тому що якби він захотів, то отримав би всю країну (Україну, - ред.)", - підкреслив він.

Росія відповідальна за війну, але Зеленський і Байден "теж винні"

Коли ведучий Браян Кілмід заявив, що Путін винен у війні, Трамп відповів, що "втомився це слухати". Але зрештою визнав відповідальність Росії за напад, хоча й поклав провину також на Зеленського та адміністрацію Байдена.

"Росія напала, але в них не було причин нападати, його (Путіна, - ред.) могли відмовити. Усе це тягнулося роками, не було жодних причин, щоб він туди вторгався. Цього не повинно було статися", - сказав він.

Ця заява прозвучала після того, як ведучий неодноразово намагався чітко з'ясувати, чи згоден Трамп із тим, що Москва пішла на необґрунтоване вторгнення.

У відповідь президент видав звичний спіч про те, що Росія не вторглася б, якби він був на посаді. За його словами, попередник неправильно вів переговори з Росією.

"Байден говорив неправильні речі. І Зеленський говорив неправильні речі", - сказав Трамп і додав, що Росію нібито було легко відмовити від війни.

Поїздка до Києва через угоду про мінерали була "марною тратою часу"

Трамп також назвав поїздку міністра фінансів США Скотта Бессента до Києва минулого тижня "марною тратою часу". Він мав укласти угоду про доступ до мінеральних ресурсів, але українська сторона відхилила пропозицію, оскільки в ній не було гарантій майбутньої безпеки.

"Чесно кажучи, я б хотів, щоб він не їздив туди і не витрачав свій час таким чином", - сказав Трамп.

Зазначимо, як пишуть західні ЗМІ, адміністрація Трампа передала поліпшений варіант угоди. Очікується, що основні розбіжності мають залагодити ще цього тижня.

Європа "нічого не зробила" для припинення війни в Україні

Дональд Трамп розкритикував європейських лідерів. За його словами, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер "нічого не зробили" для припинення війни.

Макрона він назвав хорошим другом, а Стармера - приємним хлопцем. Але при цьому зазначив, що "Росія сіла за стіл переговорів тільки завдяки мені".

Ця заява прозвучала на тлі запланованих зустрічей у Вашингтоні з Макроном у понеділок, а зі Стармером - у четвер. Переговори відбудуться в той час, коли європейські лідери шукають відповідь на питання, які гарантії безпеки можуть надати Україні.