У ЄС проведуть екстрену нараду щодо України: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloоmberg .

За словами людей, які говорили на умовах анонімності, у відеоконференції візьмуть участь близько десятка колег із таких країн, як Велика Британія, Німеччина, Італія та Польща, а також представники Європейського союзу і НАТО.

" Європейські лідери поспішають розробити нові плани оборони з огляду на перспективу припинення США своєї величезної військової та фінансової підтримки України. Вашингтон також розпочав переговори про мир - перспектива, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки вперед - без участі Європи або Києва", - ідеться в статті.

Як зазначають автори, зустріч міністрів оборони збіжиться з поїздкою до Києва - через три роки після вторгнення Росії в Україну - кількох європейських лідерів, серед яких буде голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн . Міністри закордонних справ ЄС також зустрінуться в Брюсселі в понеділок.