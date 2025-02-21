ua en ru
Пт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У ЄС проведуть екстрену нараду щодо України: що відомо

Україна, П'ятниця 21 лютого 2025 19:19
UA EN RU
У ЄС проведуть екстрену нараду щодо України: що відомо Фото: у ЄС проведуть екстрену нараду щодо України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ЄС проведуть екстрену нараду щодо України. Йтиметься про розробку нових планів оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloоmberg.

За словами людей, які говорили на умовах анонімності, у відеоконференції візьмуть участь близько десятка колег із таких країн, як Велика Британія, Німеччина, Італія та Польща, а також представники Європейського союзу і НАТО.

"Європейські лідери поспішають розробити нові плани оборони з огляду на перспективу припинення США своєї величезної військової та фінансової підтримки України. Вашингтон також розпочав переговори про мир - перспектива, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки вперед - без участі Європи або Києва", - ідеться в статті.

Як зазначають автори, зустріч міністрів оборони збіжиться з поїздкою до Києва - через три роки після вторгнення Росії в Україну - кількох європейських лідерів, серед яких буде голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Міністри закордонних справ ЄС також зустрінуться в Брюсселі в понеділок.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня вирушать до США, щоб зустрітися з Трампом.

Не перша зустріч у рамках ЄС щодо України

Міністри закордонних справ країн ЄС екстрено збиралися після заяв озвучених на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Зустріч відбулася 16 лютого в Мюнхені.

За підсумками зустрічі, глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас анонсувала нові ініціативи щодо України. Вона підкреслила, що Європа єдина в підтримці країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Війна в Україні
NEWS
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні