РФ може "поступитися" 300 млрд доларів активів для відновлення України, - Reuters
Росія може погодитися передати на відновлення України свої активи, які заморозили країни Заходу. Загалом Європа і США заблокували близько 300 млрд доларів активів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання нагадує, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США та їхні союзники заблокували 300-350 млрд доларів суверенних російських активів, здебільшого європейських, американських і британських державних облігацій, що зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів.
Три неназваних джерела Reuters стверджують, що в Москві розглядають використання значної частини заморожених активів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди.
Один зі співрозмовників видання уточнив, що Росія може погодитися на передачу "двох третин" заморожених активів на відновлення України "за умови наявності гарантій звітності". Частину, що залишиться від 300 млрд доларів, Москва нібито хоче спрямувати на відновлення тимчасово окупованих територій.
Також джерела Reuters звернули увагу, що важливо обговорити, які компанії отримають майбутні контракти на відновлення. Інший співрозмовник додав, що Росія в будь-якому разі вимагатиме розморожування заморожених активів у рамках поступового зняття санкцій.
Водночас поки що незрозуміло, чи обговорювали таку ініціативу на зустрічі між американськими та російськими чиновниками в Саудівській Аравії, яка відбулася цього тижня.
Зустріч у Саудівській Аравії
Нагадаємо, цього тижня американські та російські чиновники обговорювали завершення війни Росії проти України в Саудівській Аравії.
Вони погодилися, що контакти з питання врегулювання війни потрібно продовжувати. При цьому США і Росія призначать для цього спеціальні команди.
До слова, раніше спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог зазначав, що, на його думку, Росія для миру з Україною повинна буде піти на "територіальні поступки".
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