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Трамп може приїхати до Москви 9 травня, - Le Point

П'ятниця 21 лютого 2025 20:15
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Трамп може приїхати до Москви 9 травня, - Le Point Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп "найімовірніше приїде" до Москви 9 травня. Там він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Point.

Видання стверджує, що інформацію про візит Трампа до Москви розкрили неназвані джерела.

Le Point пише, що таким чином Трамп і Путін "святкуватимуть спільну перемогу" в мирних переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

Журналісти звертають увагу, що це "буде не вперше", коли американський лідер відвідує Москву 9 травня. Зокрема, Білл Клінтон прийняв запрошення Бориса Єльцина відвідати Москву 9 травня 1995 року, щоб відзначити першу десятирічну річницю закінчення Другої світової війни після падіння Берлінської стіни.

Плани Трампа відвідати Москву

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зідзвонилися 12 лютого. Вони домовилися про взаємні візити.

Водночас тиждень тому прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що Путін буде радий вітати Трампа в Москві 9 травня, якщо буде ухвалено відповідне рішення.

Також Financial Times із посиланням на неназваних чиновників писало про те, що Трамп і Путін нібито планують домогтися режиму припинення вогню між Україною і Росією до Великодня (20 квітня) або 9 травня.

До речі, Москву вже відвідував спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф.

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