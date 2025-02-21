Дістане до Москви: українську ракету "Трембіта" вперше показали на виставці

Нову українську розробку вперше показали на форумі оборонних інновацій у Києві. Ракета "Трембіта", за словами розробників, здатна дістати до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За повідомленням віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова, 21 лютого у Києві провели найбільший форум оборонних інновацій за всю історію України. На виставці Defense Tech Innovations Forum продемонстрували сотні різних технологій - від БпЛА до ракет.

На цьому форумі вперше зблизька показали дрон-ракету "Трембіта" українського виробництва. Це крилата ракета, яка летить зі швидкістю до 400 км/год.

Фото: українська ракета "Трембіта" (t.me/zedigital/5491)

За словами розробників, бойова частина ракети важить 20 кілограмів.

"Дістає стратегічні цілі противника. Дістане і до Москви", - впевнені розробники "Трембіти".

Як повідомили на виставці, менша версія "Трембіти" призначена для використання у ролі фальш-цілі. Однак компанія вже працює над розробкою бойової кодифікації цього варіанту ракети.

Що відомо про характеристики й призначення "Трембіти"

Про розробку "Трембіти" стало відомо ще навесні 2023 року. Над проєктом працювали інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS за участю волонтерів громадської організації "Відсіч". Мета - отримати малу крилату ракету для ураження ворожих об'єктів і виснаження засобів ППО противника.

"Наша проста ракета незрівнянно дешевша, ніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога", - говорили тоді розробники.

Детальніше про розробку ракети "Трембіта" читайте у матеріалі РБК-Україна.