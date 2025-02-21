ua en ru
Пт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Дістане до Москви: українську ракету "Трембіта" вперше показали на виставці

П'ятниця 21 лютого 2025 16:12
UA EN RU
Дістане до Москви: українську ракету "Трембіта" вперше показали на виставці Фото: українська ракета "Трембіта" (t.me/zedigital/5491)
Автор: Ірина Гайдук

Нову українську розробку вперше показали на форумі оборонних інновацій у Києві. Ракета "Трембіта", за словами розробників, здатна дістати до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За повідомленням віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова, 21 лютого у Києві провели найбільший форум оборонних інновацій за всю історію України. На виставці Defense Tech Innovations Forum продемонстрували сотні різних технологій - від БпЛА до ракет.

На цьому форумі вперше зблизька показали дрон-ракету "Трембіта" українського виробництва. Це крилата ракета, яка летить зі швидкістю до 400 км/год.

Дістане до Москви: українську ракету &quot;Трембіта&quot; вперше показали на виставці

Фото: українська ракета "Трембіта" (t.me/zedigital/5491)

За словами розробників, бойова частина ракети важить 20 кілограмів.

"Дістає стратегічні цілі противника. Дістане і до Москви", - впевнені розробники "Трембіти".

Як повідомили на виставці, менша версія "Трембіти" призначена для використання у ролі фальш-цілі. Однак компанія вже працює над розробкою бойової кодифікації цього варіанту ракети.

Що відомо про характеристики й призначення "Трембіти"

Про розробку "Трембіти" стало відомо ще навесні 2023 року. Над проєктом працювали інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS за участю волонтерів громадської організації "Відсіч". Мета - отримати малу крилату ракету для ураження ворожих об'єктів і виснаження засобів ППО противника.

"Наша проста ракета незрівнянно дешевша, ніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога", - говорили тоді розробники.

Детальніше про розробку ракети "Трембіта" читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо також, що нещодавно Володимир Зеленський показав зброю українського виробництва, продемонструвавши озброєння вітчизняного виробництва. Серед них снаряди, а також безпілотники.

Президент розповів, що з початку повномасштабної війни виробництво власної зброї в Україні значно збільшилось. Так, вітчизняне виробництво озброєння зросло до 34% від загального обсягу, порівняно з менш як 10% раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Ракети
NEWS
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні