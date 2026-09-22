Нові зарплати, податки й ліміти для ФОПів: що може змінитись в Україні у 2027 році

Мінімальну зарплату в Україні та прожитковий мінімум для працездатних осіб планують підвищити з 1 січня 2027 року. Зміняться разом із тим платежі й річні ліміти для ФОПів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію народного депутата від фракції "Слуга народу" Ольги Василевської-Смаглюк у Telegram.
Згідно з даними Василевської-Смаглюк, з 1 січня мінімальну зарплату в Україні планують підвищити до 9 546 гривень.
Тим часом прожитковий мінімум для працездатних осіб може скласти 3 691 гривню.
Нардеп уточнила, що наведені суми закладені у проєкті Державного бюджету на 2027 рік.
"Сам бюджет Верховна Рада ще не ухвалила", - нагадала політик.
Василевська-Смаглюк повідомила, що разом із мінімальною зарплатою та прожитковим мінімумом для працездатних осіб "автоматично зміняться":
Так, щомісячні платежі становитимуть:
При цьому нові річні ліміти доходу будуть такі:
"Для 1 та 2 груп наведено максимальний розмір єдиного податку. Конкретні ставки в цих межах встановлюють місцеві ради", - пояснила нардеп.
Тим часом для ФОПів 3 групи, за її словами, "відсоткова ставка єдиного податку не змінюється, але зростає граничний обсяг доходу".
"Усі наведені суми розраховані на основі показників, закладених у проєкті Держбюджету на 2027 рік", - підсумувала Василевська-Смаглюк.
Нагадаємо, проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради ще 15 вересня. Пріоритетом, як і в попередні роки, залишається фінансування сектору безпеки та оборони.
Тим часом міністр фінансів Сергій Марченко попередив про можливі затримки соціальних виплат, якщо Україна не отримає необхідне зовнішнє фінансування.
Читайте також про можливі кроки для підтримки бізнесу в Україні.