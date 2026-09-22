Нові зарплати, податки й ліміти для ФОПів: що може змінитись в Україні у 2027 році

Як можуть змінитись зарплати й прожитковий мінімум

Згідно з даними Василевської-Смаглюк, з 1 січня мінімальну зарплату в Україні планують підвищити до 9 546 гривень.

Тим часом прожитковий мінімум для працездатних осіб може скласти 3 691 гривню.

Нардеп уточнила, що наведені суми закладені у проєкті Державного бюджету на 2027 рік.

"Сам бюджет Верховна Рада ще не ухвалила", - нагадала політик.

Як тоді зміняться платежі та ліміти для ФОПів

Василевська-Смаглюк повідомила, що разом із мінімальною зарплатою та прожитковим мінімумом для працездатних осіб "автоматично зміняться":

платежі для фізичних осіб-підприємців (ФОПів);

річні ліміти для ФОПів.

Так, щомісячні платежі становитимуть:

єдиний податок для 1 групи - до 369,10 гривні;

єдиний податок для 2 групи - до 1909,20 гривні;

військовий збір для 1 та 2 груп - 954,60 гривні;

мінімальний ЄСВ для всіх груп - 2100,12 гривні.

При цьому нові річні ліміти доходу будуть такі:

1 група - 1 594 182 гривні;

2 група - 7 961 364 гривні;

3 група - 11 140 182 гривні.

Публікація Ольги Василевської-Смаглюк (скриншот: t.me/vasylevska96)

"Для 1 та 2 груп наведено максимальний розмір єдиного податку. Конкретні ставки в цих межах встановлюють місцеві ради", - пояснила нардеп.

Тим часом для ФОПів 3 групи, за її словами, "відсоткова ставка єдиного податку не змінюється, але зростає граничний обсяг доходу".

"Усі наведені суми розраховані на основі показників, закладених у проєкті Держбюджету на 2027 рік", - підсумувала Василевська-Смаглюк.