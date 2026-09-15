Кабмін вніс до Ради проєкт держбюджету на 2027 рік

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік. Пріоритетом, як і в попередні роки, є фінансування сектору безпеки та оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Станом на 21:40 текст законопроекту про держбюджет на 2027 рік не опубліковано. Вказано, що його передано на розгляд керівництву.

Що каже Корецький

Корецький зазначив, що ключове завдання бюджету - забезпечити потреби безпеки та оборони, а також зберегти фінансову стійкість.

Витрати на оборону та допомогу партнерів

На фінансування оборонного сектора у проєкті бюджету на 2027 рік заклали 4 трлн 885 млрд гривень, що становить майже 44% ВВП країни.

Крім того, держава розраховує отримати від міжнародних партнерів матеріально-технічну допомогу на суму щонайменше 1 трлн гривень, що перевищує показники поточного року.

Цей ресурс буде спрямований на зброю, ракети, техніку, снаряди та засоби ураження. Водночас прем'єр зазначає, що реальні потреби сил оборони суттєво вищі.

Фінансування соціальної сфери, освіти та медицини

У проєкті бюджету також передбачено збільшення видатків на ключові цивільні напрямки:

освіта - 328,5 млрд гривень;

медицина - 292,5 млрд гривень;

підтримка бізнесу - 96 млрд гривень (майже вдвічі більше, ніж цього року).

Також зросте фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), будівництва житла та програм страхування військових ризиків. Додатковий ресурс отримають регіони та громади для відновлення та розвитку.

Ще наприкінці липня прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік.

"Завдання уряду - подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк - до 15 вересня", - заявив Корецький.

Він зазначив, що документ має відповідати головним завданням - зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики.

Бюджетна декларація

Як повідомлялося, 17 червня Кабінет міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Вона є основою для складання проєкту державного бюджету України.

Документ передбачає два сценарії розвитку подій - базовий, за якого безпекова ситуація суттєво покращиться з 2027 року, та сценарій стійкості, який враховує можливість тривалішого перебігу воєнних дій.

Саме базовий сценарій покладено в основу показників бюджетної декларації.

За базовим сценарієм:

реальний ВВП має зрости на 4,5% у 2027 році, на 5,3% у 2028 році та на 6,7% у 2029 році.

має зрости на у 2027 році, на 5,3% у 2028 році та на 6,7% у 2029 році. номінальний ВВП прогнозується на рівні 11,53 трлн грн у 2027 році та має зрости до 14,95 трлн грн у 2029 році.

прогнозується на рівні у 2027 році та має зрости до 14,95 трлн грн у 2029 році. інфляція , за прогнозом, має поступово сповільнюватися - з 8,9% у грудні 2027 року до 5,1% у грудні 2029 року.

, за прогнозом, має поступово сповільнюватися - з у грудні 2027 року до 5,1% у грудні 2029 року. середньомісячна заробітна плата прогнозується на рівні 35 010 грн у 2027 році та 44 083 грн у 2029 році.

прогнозується на рівні у 2027 році та 44 083 грн у 2029 році. курс долара на кінець 2027 року очікується на рівні 48,3 грн.

Доходи державного бюджету за базовим сценарієм прогнозуються на рівні:

3,01 трлн грн у 2027 році;

3,42 трлн грн у 2028 році;

3,73 трлн грн у 2029 році.

Водночас уряд планує поступово скорочувати дефіцит держбюджету - з 18,5% ВВП у 2026 році до 5,5% ВВП у 2029 році.

Бюджетна декларація передбачає підвищення соціальних стандартів. Зокрема, мінімальна зарплата у 2027 році має підвищуватися з урахуванням випереджаючих темпів порівняно з інфляцією. Прожитковий мінімум у 2027-2029 роках планують підвищувати на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти.

Також передбачена подальша підтримка ветеранів та людей, які постраждали внаслідок збройної агресії.

Показники бюджетної декларації узгоджені з міжнародними партнерами та враховують зобов'язання України в межах програм МВФ та ЄС.

У 2027 році очікується отримання 45 млрд євро підтримки від ЄС.

Варто зазначити, що остаточні параметри держбюджету-2027 визначатимуться під час розгляду та ухвалення відповідного закону Верховною Радою.

Дефіцит коштів у бюджеті-2026

Водночас у 2026 році Україна зіткнулася з дефіцитом 27 млрд грн на потреби оборони. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, Міноборони вже використало передбачені до кінця року кошти через здорожчання війни.

Окремою проблемою є залучення міжнародного фінансування. 1 вересня Рада вдруге не змогла ухвалити два законопроєкти, необхідні для отримання третього траншу МВФ на 0,7 млрд доларів та другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на 3,7 млрд євро. Один із них передбачає оподаткування посилок.