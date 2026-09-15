Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум в Україні зростуть на 10%: в Раді розкрили цифри

Мінімальну заробітну плату в Україні планують підвищити з 1 січня 2027 року. Відповідні зміни заклали у проєкті державного бюджету на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Згідно з оприлюдненими даними, з 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата має становити 9 546 гривень.

Для порівняння, у 2026 році мінімалка встановлена на рівні 8 647 гривень. Таким чином, її планують збільшити на 899 гривень.

У відсотковому вираженні підвищення становитиме 10,4%.

Які ще зміни передбачили у держбюджеті на 2027 рік

У проєкті державного бюджету на 2027 рік також передбачили підвищення інших основних соціальних стандартів приблизно на 10%. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

З 1 січня 2027 року загальний прожитковий мінімум планують встановити на рівні 3 559 гривень, що на 10,9% більше, ніж у 2026 році.

Для окремих категорій населення передбачені такі показники:

для працездатних осіб - 3 691 гривня;

для осіб, які втратили працездатність, - 2 878 гривень;

базова величина для розрахунку допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю - 4 000 гривень.

Водночас у проєкті бюджету передбачили зміни, які стосуються індексації зарплат бюджетників.

Йдеться про щомісячну доплату, яка частково компенсувала працівникам зростання цін. У січні 2027 року її, за словами Василевської-Смаглюк, планують не виплачувати. Тобто накопичений до грудня 2026 року показник індексації обнулять.

Надалі відлік для нової індексації розпочнеться з нуля. Право на відповідну виплату виникне лише після того, як інфляція знову перевищить встановлений законодавством поріг.

Дефіцит бюджету України

Нагадуємо, 1 вересня голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що за перші вісім місяців 2026 року загальний фонд держбюджету недоотримав 33,1 млрд гривень запланованих доходів.

На тлі проблем із надходженнями уряд перейшов до режиму жорсткої економії та знайшов 70 млрд гривень для потреб Сил оборони.

Згодом прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Силам оборони додатково потрібно 27 млрд доларів. Через дефіцит коштів уряд шукає нові джерела фінансування, серед яких заморожені російські активи, кредити та додаткова підтримка від ЄС.