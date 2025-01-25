Нові удари по НПЗ в Росії та успіхи ЗСУ у Курській області: новини за 24 січня

Дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій атакували низку російських об'єктів у Рязані й Брянську. Тим часом ЗСУ зірвали плани росіян в Курській області та місцями наступають.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 24 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

СБУ та ССО вдарили по російських об'єктах у Рязані й Брянську

Дрони Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій (ССО), у ніч на 24 січня, атакували низку ворожих об'єктів, які задіянні у забезпеченні російської окупаційної армії.

Внаслідок атаки виникли пожежі:

на виробничих потужностях "Рязанської нафтопереробної компанії";

на нафтоперекачувальній станції "Рязань".

Як розповіли джерела РБК-Україна в СБУ, дрони також атакували й Рязанську ТЕЦ.

НПЗ, своєю чергою, є одним з найбільших в Росії з потужністю переробки у 17 млн тонн нафти на рік. Наразі там палають щонайменше три резервуари. Ба більше, додатково пожежа охопила цех, де розташована установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу.

У тому ж числі було уражено завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, який є одним з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод виробляє асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння:

ракетних комплексах "Тополь-М";

"Булава";

зенітних ракетних системах С-300 та С-400;

бортовій електроніці бойових літаків.

ЗСУ зірвали плани росіян в Курській області та місцями наступають

У Курській області, попри перевагу росіян, Сили оборони продовжують контрнаступальні дії. Місцями українські військові вибивають ворога з позицій.

За словами керівника ЦПД Андрій Коваленко, російсько-корейські війська зберігають чисельну перевагу в Курській області, але втрати техніки та особового складу призвели до сповільнення їх темпу просування.

Коваленко також зазначив, що початкові плани ворога були порушені через особливості місцевості та чисельні втрати.

У Трампа назвали ціну на нафту, яка змусила б РФ піти на переговори

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, просто допомагаючи Україні, не можна змусити Росію припинити війну. Треба знизити ціну нафти до 45 доларів за барель.

Він вважає, що світ не зможе змусити Росію припинити війну, просто допомагаючи Україні здобувати перемоги на полі бою. Він припустив, що відповіддю можуть стати "жорсткіші заходи впливу" на російську нафтову промисловість.

"Росія отримує мільярди доларів від продажу нафти. Що, якщо знизити ціну до 45 доларів за барель, що в принципі є базовою точкою беззбитковості?" - сказав Келлог.

Умєров анонсував звільнення свого заступника та зміну керівництва АОЗ

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про відставку свого заступника. Водночас він анонсував зміни в системі закупівель озброєння.

Глава Міністерства оборони України заявив, що закупівлі зброї під час війни були ускладнені політичними іграми, "зливами" контрактів і піаром бездіяльності.

У зв'язку з цим він подає до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також не продовжує контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марією Безруковою.

Міністерство також відкликає двох представників з Наглядової ради та перезапускає її.

Міністр також анонсував призначення Арсена Жумаділова директором Агентства оборонних закупівель, вказавши, що система закупівель змінюється, аби результат був на фронті, а не у новинах.

У Києві замінять очільників районних адміністрацій

В Києві будуть призначені нові керівники районних адміністрацій. Це відбудеться найближчим часом.

Мета цих змін:

більше результатів,

уваги до питань безпеки,

розв'язання актуальних проблем громади,

створення умов для комфортного життя.

Путін вигадав відмовку, щоб не вести переговори з Україною

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що в Києва нібито є заборона на переговори з Росією.

Путін заявив, що у нього з Дональдом Трампом завжди були "ділові, прагматичні стосунки". Він також наголосив, що Кремль ніколи не відмовлявся від контактів із Білим домом і позитивно сприймає заяви Трампа про готовність до співпраці.

"Москва бачить заяви Трампа про готовність до спільної роботи, завжди до цього відкрита", - заявив Путін.

Російський диктатор вигадав нову відмовку від переговорів з Києвом. Цього разу він звинуватив Україну та сказав, що "спонсори київського режиму" мають змусити українського президента Володимира Зеленського "скасувати заборону переговорів".

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що нині Путін намагається просувати ідею переговорів із США.

"Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть", - підкреслив він.

В Україну повернули тіла 757 загиблих захисників

Україна повернула на підконтрольну територію тіла 757 загиблих воїнів. Це захисники, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Як повідомив Коордштаб, серед повернених "на щиті" оборонців:

451 захисник з Донецького напрямку;

71 з Бахмутського напрямку;

⁠51 з Вугледарського напрямку;

13 з Луганського напрямку;

​​​​​​​137 із Запорізького напрямку.

З моргів на території Росії повернено 34 загиблих українських військових.