Новые удары по НПЗ в России и успехи ВСУ в Курской области: новости за 24 января

Дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций атаковали ряд российских объектов в Рязани и Брянске. Тем временем ВСУ сорвали планы россиян в Курской области и местами наступают.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 24 января, - в материале РБК-Украина .

СБУ и ССО ударили по российским объектам в Рязани и Брянске

Дроны Службы безопасности Украины (СБУ) и Сил специальных операций (ССО), в ночь на 24 января, атаковали ряд вражеских объектов, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.

В результате атаки возникли пожары:

на производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании";

на нефтеперекачивающей станции "Рязань".

Как рассказали источники РБК-Украина в СБУ, дроны также атаковали и Рязанскую ТЭЦ.

НПЗ, в свою очередь, является одним из крупнейших в России с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год. Сейчас там горят по меньшей мере три резервуара. Более того, дополнительно пожар охватил цех, где расположена установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина.

В том же числе был поражен завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске, который является одним из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Завод производит ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения:

ракетных комплексах "Тополь-М";

"Булава";

зенитных ракетных системах С-300 и С-400;

бортовой электронике боевых самолетов.

ВСУ сорвали планы россиян в Курской области и местами наступают

В Курской области, несмотря на преимущество россиян, Силы обороны продолжают контрнаступательные действия. Местами украинские военные выбивают врага с позиций.

По словам руководителя ЦПД Андрей Коваленко, российско-корейские войска сохраняют численное преимущество в Курской области, но потери техники и личного состава привели к замедлению их темпа продвижения.

Коваленко также отметил, что первоначальные планы врага были нарушены из-за особенностей местности и численных потерь.

У Трампа назвали цену на нефть, которая заставила бы РФ пойти на переговоры

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, просто помогая Украине, нельзя заставить Россию прекратить войну. Надо снизить цену нефти до 45 долларов за баррель.

Он считает, что мир не сможет заставить Россию прекратить войну, просто помогая Украине одерживать победы на поле боя. Он предположил, что ответом могут стать "более жесткие меры воздействия" на российскую нефтяную промышленность.

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель, что в принципе является базовой точкой безубыточности?" - сказал Келлог.

Умеров анонсировал увольнение своего заместителя и смену руководства АОЗ

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об отставке своего заместителя. В то же время он анонсировал изменения в системе закупок вооружения.

Глава Министерства обороны Украины заявил, что закупки оружия во время войны были осложнены политическими играми, "сливами" контрактов и пиаром бездействия.

В связи с этим он подает в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а также не продлевает контракт с директором Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марией Безруковой.

Министерство также отзывает двух представителей из Наблюдательного совета и перезапускает его.

Министр также анонсировал назначение Арсена Жумадилова директором Агентства оборонных закупок, указав, что система закупок меняется, чтобы результат был на фронте, а не в новостях.

В Киеве заменят руководителей районных администраций

В Киеве будут назначены новые руководители районных администраций. Это произойдет в ближайшее время.

Цель этих изменений:

больше результатов,

внимания к вопросам безопасности,

решение актуальных проблем общества,

создание условий для комфортной жизни.

Путин придумал отговорку, чтобы не вести переговоры с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что у Киева якобы есть запрет на переговоры с Россией.

Путин заявил, что у него с Дональдом Трампом всегда были "деловые, прагматичные отношения". Он также подчеркнул, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Белым домом и положительно воспринимает заявления Трампа о готовности к сотрудничеству.

"Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта", - заявил Путин.

Российский диктатор придумал новую отговорку от переговоров с Киевом. На этот раз он обвинил Украину и сказал, что "спонсоры киевского режима" должны заставить украинского президента Владимира Зеленского "отменить запрет переговоров".

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что сейчас Путин пытается продвигать идею переговоров с США.

"Но у него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы - без Европы. И стремится говорить об Украине - без Украины. Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут", - подчеркнул он.

В Украину вернули тела 757 погибших защитников

Украина вернула на подконтрольную территорию тела 757 погибших воинов. Это защитники, которые участвовали в боях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Как сообщил Коордштаб, среди возвращенных "на щите" защитников:

451 защитник с Донецкого направления;

71 с Бахмутского направления;

51 с Угледарского направления;

13 с Луганского направления;

137 с Запорожского направления.

Из моргов на территории России возвращено 34 погибших украинских военных.