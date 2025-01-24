Спільна операція СБУ й ССО. Генштаб підтвердив нічні удари по Рязані й Брянську

Дрони Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій (ССО), у ніч на 24 січня, атакували низку ворожих об'єктів, які задіянні у забезпеченні російської окупаційної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Внаслідок атаки виникли пожежі:

на виробничих потужностях "Рязанської нафтопереробної компанії" ;

; на нафтоперекачувальній станції "Рязань".

Як розповіли джерела РБК-Україна в СБУ, дрони також атакували й Рязанську ТЕЦ.

НПЗ, своєю чергою, є одним з найбільших в Росії з потужністю переробки у 17 млн тонн нафти на рік. Наразі там палають щонайменше три резервуари. Ба більше, додатково пожежа охопила цех, де розташована установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу.

У тому ж числі було уражено завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, який є одним з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод виробляє асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння:

ракетних комплексах "Тополь-М";

"Булава";

зенітних ракетних системах С-300 та С-400;

бортовій електроніці бойових літаків.

"Систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують окупаційну армію Росії пально-мастильними матеріалами та військовою технікою триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - пише Генштаб.

Як відзначає 14-й окремий полк БпАК, уражений "Кремній Ел" виготовляє компоненти мікросхем, що використовуються також у:

ЗРГК “Панцир-С1/С2”;

міжконтинентальних балістичних ракетах “Ярс”;

винищувачах Су-35.

Удари по об'єктах в Росії

З початку повномасштабної війни випадки пожеж та вибухів на території Росії стають усе частішими. Служба безпеки України (СБУ), Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони та Сили оборони регулярно завдають ударів по стратегічно важливих об’єктах противника, таких як склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та військові бази.

Ці дії спрямовані на послаблення бойових можливостей російської армії та створення психологічного тиску на супротивника.

Наприклад, цієї ночі росіяни скаржилися на атаку безпілотників у Рязані. Місцеві мешканці повідомили про десять вибухів біля нафтопереробного заводу, які пролунали опівночі.