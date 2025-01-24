Путін вигадав відмовку, щоб не вести переговори з Україною. У ОП відреагували

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що в Києва нібито є заборона на переговори з Росією. В Україні відреагували на його заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости " та заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Путін заявив, що у нього з Дональдом Трампом завжди були "ділові, прагматичні стосунки". Він також наголосив, що Кремль ніколи не відмовлявся від контактів із Білим домом і позитивно сприймає заяви Трампа про готовність до співпраці.

"Москва бачить заяви Трампа про готовність до спільної роботи, завжди до цього відкрита", - заявив Путін.

Російський диктатор вигадав нову відмовку від переговорів з Києвом. Цього разу він звинуватив Україну та сказав, що "спонсори київського режиму" мають змусити українського президента Володимира Зеленського "скасувати заборону переговорів".

Реакція України на заяву Путіна

Єрмак наголосив, що нині Путін намагається просувати ідею переговорів із США.

"Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть", - підкреслив він.

Керівник Офісу президента України зауважив, що так, як бачить це Путін, це не працює в сучасному світі.