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Путін вигадав відмовку, щоб не вести переговори з Україною. У ОП відреагували

Росія, П'ятниця 24 січня 2025 17:23
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Путін вигадав відмовку, щоб не вести переговори з Україною. У ОП відреагували Фото: Російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що в Києва нібито є заборона на переговори з Росією. В Україні відреагували на його заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" та заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Путін заявив, що у нього з Дональдом Трампом завжди були "ділові, прагматичні стосунки". Він також наголосив, що Кремль ніколи не відмовлявся від контактів із Білим домом і позитивно сприймає заяви Трампа про готовність до співпраці.

"Москва бачить заяви Трампа про готовність до спільної роботи, завжди до цього відкрита", - заявив Путін.

Російський диктатор вигадав нову відмовку від переговорів з Києвом. Цього разу він звинуватив Україну та сказав, що "спонсори київського режиму" мають змусити українського президента Володимира Зеленського "скасувати заборону переговорів".

Реакція України на заяву Путіна

Єрмак наголосив, що нині Путін намагається просувати ідею переговорів із США.

"Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть", - підкреслив він.

Керівник Офісу президента України зауважив, що так, як бачить це Путін, це не працює в сучасному світі.

Заяви Трампа про припинення війни в Україні

Нагадаємо, що 22 січня Трамп у соцмережі Truth Social опублікував звернення до російського диктатора Володимира Путіна. Він закликав укласти "угоду" про закінчення війни найближчим часом і пригрозив Росії митами та санкціями.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Трамп пообіцяв працювати над досягненням мирної угоди між Україною та Росією. Також він наголосив, що хотів би участі Китаю у мирному процесі.

Крім того, президент США зазначав, що хоче зустрітися з Путіним, щоб покласти край війні в Україні.

Більше про те, що готує Трамп та коли можуть початися переговори щодо завершення війни - у матеріалі РБК-Україна.

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