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Умєров анонсував звільнення свого заступника та зміну керівництва АОЗ

Україна, П'ятниця 24 січня 2025 18:56
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Умєров анонсував звільнення свого заступника та зміну керівництва АОЗ Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про відставку свого заступника. Водночас він анонсував зміни в системі закупівель озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Глава Міністерства оборони України заявив, що закупівлі зброї під час війни були ускладнені політичними іграми, "зливами" контрактів і піаром бездіяльності.

"Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, чомусь перетворилися на "Амазон", де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули", - зауважив він.

У зв'язку з цим він подає до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також не продовжує контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марією Безруковою.

Міністерство також відкликає двох представників з Наглядової ради та перезапускає її.

"Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління. Перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом", - наголосив Умєров.

Міністр також анонсував призначення Арсена Жумаділова директором Агентства оборонних закупівель, вказавши, що система закупівель змінюється, аби результат був на фронті, а не у новинах.

Скандали з оборонними закупками

Зауважимо, що Міністерство оборони України нещодавно опинилося в центрі скандалу через підозри в неефективному використанні бюджетних коштів та затримках у постачанні необхідного озброєння для Збройних сил України.

Зокрема, виявлено, що Агенція оборонних закупівель Міноборони закуповувала протитанкові міни, виготовлені ще в 1941 році, за ціною близько 600 євро за одиницю.

Крім того, мережею ширилась інформація, що АОЗ нібито не використовувала значну частину свого бюджету, що призвело до затримок у постачанні необхідних боєприпасів та іншого озброєння для ЗСУ.

Зауважимо, що кілька днів тому наглядова рада Агентства оборонних закупівель продовжила контракт з Безруковою.

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Рустем Умєров
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