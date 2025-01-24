У Києві замінять очільників районних адміністрацій, - голова КМВА
В Києві будуть призначені нові керівники районних адміністрацій. Це відбудеться найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Ткаченко повідомив, що столиця України, маючи найбільший бюджет і ресурси в країні, стикається з низкою проблем, які вимагають негайних рішень.
"Вихід з цієї ситуації один - зміни. Тому починаємо з того, що кияни зможуть відчути одразу - заміна очільників районних державних адміністрацій", - заявив глава КМВА.
Він наголосив, що мета цих змін:
- більше результатів,
- уваги до питань безпеки,
- розв'язання актуальних проблем громади,
- створення умов для комфортного життя.
"Очікуємо найближчим часом на призначення нових керівників, задача яких буде реалізувати ці завдання", - підсумував Ткаченко.
Призначення Ткаченка главою КМВА
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 31 грудня підписав укази про звільнення голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
Наступним указом президент призначив на цю посаду Тимура Ткаченка.
Відомо, що з вересня минулого року Ткаченко був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Водночас відомо, що з 2021 року він очолював департамент благоустрою КМДА.
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