Безславна історія ПВК закінчується. ЗСУ знищили більшу частину "вагнерівців" у Бахмуті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, судячи з перехоплень та звернень керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в ефірі, у нього є конфлікти з командуванням операцією. Так, його найманці ображають військове керівництво країни-агресора.

До того ж, Череватий зазначив, що доблесть і майстерність ЗСУ фактично знищила угрупування "Вагнера".

"Воно зазнало суттєвих втрат і, можна сказати, більша його частина полягла на Бахмутських полях", - сказав він.

З огляду на це, речник зазначив, що безславна історія ПВК "Вагнера" скоро закінчиться.

Окрім того, Череватий пояснив, що втримання Бахмута важливе, адже тут знекровлюється противник та вибиваються його кращі підрозділи. До того ж, присутній моральний аспект, адже те, що так звана "друга армія світу" не може взяти районний центр - це дуже потужний інформаційно-психологічний фактор впливу на командирів і військових РФ, які розуміють, що ними досить бездарно командують та кидають, як зазначають на Заході, як "м'ясні хвилі".

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що кожен день у Бахмуті має найвищу цінність - кожен хід та рішення здатні кардинально змінити ситуацію.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський зазначав, що Бахмут не оточений. До того ж, оборона міста дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.

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