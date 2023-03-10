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Український наступ може розпочатися за два місяці, підготовка триває, - Подоляк

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Київ, П'ятниця 10 березня 2023 11:54
Український наступ може розпочатися за два місяці, підготовка триває, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна стримуючи оборону у Бахмуті, продовжує готуватися до контрнаступу. Він може розпочатися за два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю La Stampa.

За його словами, українським військовим для ефективних дій на фронті потрібні далекобійні ракети та запас 155-мм боєприпасів.

"Ми виснажимо росіян, а потім зосередимося деінде. Нам потрібні ракети великої дальності", - сказав він.

Подоляк зазначив, що Бахмут залишається стратегічно важливим. Це дозволяє завершити підготовку до наступальних дій.

"Ми потребуємо збільшення постачання важких артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ми не поспішаємо, реорганізуємось протягом наступних двох місяців", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що атаки російських окупантів на сході дають можливість ЗСУ розпочати власний контрнаступ.

Водночас українські військові зазначають, що до наступальних дій Україні потрібно підготуватися. Зокрема, дочекатися допомоги від партнерів та налагодити логістику.

Видання The Economist запевняє, що українські сили вже розпочали підготовку. Про це свідчать об'єми переданої від союзників техніки, а також навчання військ за кордон.

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