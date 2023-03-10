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Росія перестала використовувати Білорусь для атак по Україні, - Повітряні сили

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П'ятниця 10 березня 2023 11:56
Росія перестала використовувати Білорусь для атак по Україні, - Повітряні сили Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія вже декілька місяців не використовує повітряний простір Білорусі для здійснення атак по України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"З Білорусі давно не застосовується озброєння. Я пам'ятаю, мабуть, ще кілька місяців тому застосовувались "Шахеди" - по Дніпру вони йшли на Київщину, їх там збивали по дорозі. Зараз повітряний простір Білорусі вже не використовується", - сказав він.

Ігнат підкреслив, що окупанти б'ють навіть по Київській області ракетами С-300 та С-400, які вони запускають з території Росії.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали чергового масованого удару по Україні. Внаслідок атаки є загиблі, також пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури у низці регіонів.

Загалом окупанти випустили по Україні 81 ракету та 8 дронів. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.

До того ж, 9 березня моніторингові групи зафіксували активність російських гелікоптерів у Білорусі. Деякі приземлилися ближче до кордонів з Україною.

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