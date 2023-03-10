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Фінляндія виділить допомогу Україні на десятки мільйонів євро: на що підуть гроші

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 10:57
Фінляндія виділить допомогу Україні на десятки мільйонів євро: на що підуть гроші Фото: Фінляндія виділить Україні 29 мільйонів євро (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Фінляндія надасть Україні 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співробітництва у сфері розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Фінляндії.

"Щоб полегшити людські страждання та зміцнити країну у розпал війни, Фінляндія виділяє Україні 15 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та 14 мільйонів євро на підтримку співпраці з метою розвитку", - йдеться у повідомленні.

Так, МЗС Фінляндії, посилаючись на дані ООН, зазначає, що гуманітарної допомоги в Україні потребують 17,6 млн осіб - майже половина населення країни.

"Ми не повинні ставати байдужими до війни. У розпал кризи люди повинні отримувати їжу, дах та ліки, а діти повинні ходити до школи. Водночас ми повинні підтримувати Україну, щоб вона теж могла оговтатися від війни", - говорить міністр розвитку. співробітництва та зовнішньої торгівлі.

У МЗС уточнюють, що:

  • 5 млн євро підуть до Фонду УКГВ Україна Управління ООН з координації гуманітарної допомоги, який безпосередньо підтримує продовольчу безпеку, медичні послуги та розміщення у надзвичайних ситуаціях, а також роботу місцевих організацій з надання допомоги;
  • Всесвітня продовольча програма (ВПП) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - через них виділяється допомога у розмірі 5,4 млн євро;
  • частину гуманітарної допомоги надають фінські неурядові організації. Екстрена допомога доставляється і до Молдови, де багато біженців із України;
  • Фінляндія підтримує освітній сектор України серед іншого через фонд PEACE. Постійна підтримка фонду з боку Фінляндії складає 14 млн євро.

"Виділені зараз 29 млн євро є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 млн євро, наданого урядом у 2022 році для підтримки України", - йдеться в повідомленні.

Як додають у МЗС, на додаток до наміченої загальної суми на 2023 рік виділено 37 млн євро для підтримки України через співпрацю з метою розвитку.

Як повідомлялося, Фінляндія готує новий пакет військової допомоги в Україні. Але поки що невідомо, чи увійдуть до нього танки Leopard 2.

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